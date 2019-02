Seit dem 1. Januar ist die periodische medizinische Kontrolluntersuchung für Fahrzeuglenkende erst ab dem 75. Altersjahr fällig. Bisher lag diese Schwelle bei 70 Jahren. Damit das Autofahren für diese Altersgruppe dennoch bis zum Arzt-Check sicher bleibt, braucht es mehr Eigenverantwortung, sind Automobil Club der Schweiz (ACS), Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu), Fonds für Verkehrssicherheit (FVS), Haus- und Kinderärzte Schweiz (mfe), Touring Club Schweiz (TCS) und Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) laut einer Mitteilung überzeugt. Gemeinsam lancieren sie deshalb die Präventionskampagne Routinier 70plus. Sie begleitet die betroffenen Autofahrerinnen und Autofahrer mit praktischen Tipps, Übungen und Selbsttests.





Die national lancierte Kampagne richtet sich gezielt an Autofahrerinnen und Autofahrer ab 70 Jahren und umfasst personalisierte Mailings an die Zielgruppe sowie an Hausärzte, eine Webseite, Google Ads, Online Banner und Publireportagen in Fachmagazinen sowie dem Migros Magazin, wie Anita Brechtbühl, Leiterin Verkehrssicherheit beim Automobil Club der Schweiz (ACS) auf Anfrage sagt. Der ACS hält den Lead in der Kampagne, welche vom Fonds für Verkehrssichrheit finanziert und in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Casalini in Bern umgesetzt wurde.







Die Kampagne will die Zielgruppe für ihre Eigenverantwortung sensibilisieren. Zudem informiert Routinier 70plus über mögliche Lösungsansätze, die Risiken des Strassenverkehrs und Alternativen der Mobilität. Dank einfach zugänglichen Übungen und Testmöglichkeiten motiviere die Kampagne auch dazu, jetzt aktiv zu werden, um dem medizinischen Check mit 75 gelassen entgegenzusehen, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/wid)