Das Wohlbefinden könne in jedem Abschnitt des Lebenszyklus auf die Probe gestellt werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Deshalb will Hänseler mit natürlichen Präparaten in allen Lebensphasen zum möglichst unbeschwerten Frausein beitragen. Weil dies eine sehr individuelle – und persönliche – Empfindung ist, kanalisiert Hänseler die Bestrebungen auf die Gesundheit.





Zu diesem Zweck entwickelte die Agentur Ammarkt den Claim «Alles für ein gesundes Frauenleben» sowie Keyvisuals mit drei Frauen aus drei verschiedenen Generationen. Diese repräsentieren einerseits das «unbeschwerte Frausein», andererseits werden so die einzelnen Produkte in einen ganzheitlichen Auftritt eingebettet.

Entsprechend dem Claim bietet das Pharmaunternehmen über das OTC- Sortiment hinaus auch umfassende Informationen über die «typischen»

Frauenbeschwerden sowie Tipps zu deren Vorbeugung, Erkennung und Behandlung: Diverse Umsetzungen wie Infobroschüren oder «Spickzettel» machen auf das Sortiment aufmerksam. Gleichzeitig liefern sie sowohl den Verkaufskräften des Fachhandels als auch den Endkundinnen wertvolles Know-how zum Thema Frauengesundheit – unverblümt und transparent.

Verantwortliche Agentur: Hänseler AG; verantwortlich für Konzeption und Realisation: Ammarkt AG Fotografie und Film: Nicolas Tröhler. (pd/mj)