«SBB Smart Emma» öffnet am 3. Februar seine Türen in der Passage Löwenstrasse im Zürcher HB. Vier Monate lang wird der Pop-up-Store die Besucher mit Produkten und Dienstleistungen von vorwiegend lokalen Anbietern verwöhnen – wie früher bei Tante Emma. Für die Konzeption und Umsetzung des Keyvisuals und der Werbemittel beauftragten die SBB die Kommunikationsagentur Partner & Partner, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Im Zentrum der Kampagne stand ein Online-Voting. Interessierte erhielten die Gelegenheit, über das Angebot von «SBB Smart Emma» zu entscheiden. Zur Auswahl standen 64 Anbieter aus unterschiedlichsten Branchen (Kulinarik, Mode, Schmuck, Dekoration, Handwerk, Kunst etc.). Die Anbieter mit den meisten Votes werden nun «SBB Smart Emma» während je zwei Wochen parallel betreiben. So entstehen laut Mitteilung «ein abwechslungsreicher Mix und ein vielfältiges Angebot».

Verantwortlich bei Partner & Partner: Denise Nick (Gesamtverantwortung), Livia Sager (Projektleitung), Federica Mele (Art Direction), Fredi Tobler (UX/UI Design). (pd/cbe)