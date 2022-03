Von Telefonie über Internet bis hin zu TV: Alle Abos von Swisscom sind laut eigenen Angaben klimaneutral, wie es in einer Mitteilung heisst. Langjährige CO2- Reduktionsmassnahmen zum Schutz der Umwelt würden Swisscom laut mehreren unabhängigen Ratings zum «nachhaltigsten Telekommunikationsunternehmen der Welt» machen. Der Blaue Riese vertröste im Kampf gegen den Klimawandel nicht auf später, sondern biete seit Jahren nachhaltige Produkte und Lösungen an.

Leere Versprechungen hätten auch in der neuen Swisscom Nachhaltigkeitskampagne keine Chance, wie es weiter heisst. Typische Greenwashing-Werbung werde darin kurzerhand weggerissen und weggekickt. Die Protagonisten – eine Skaterin, eine Velokurierin und ein Parkourläufer – würden stellvertretend für alle Menschen stehen, die ein stärkeres Engagement für die Umwelt fordern. Das Motto «Jetzt statt irgendwann» bringe die Kernbotschaft der Kampagne auf den Punkt: Nachhaltigkeit lässt sich nicht in die Zukunft verschieben – wir müssen jetzt handeln, bevor es zu spät ist.

Die vom House of Communication in Zürich in enger Zusammenarbeit mit Swisscom konzipierte und umgesetzte Nachhaltigkeitskampagne startete am 14. März 2022 und umfasst einen TV-Werbespot, Social Media und Digital Ads sowie Digital Out of Home. Der TV-Film wurde von Shining produziert, Regie führte Marco Lutz. Zusätzlich wurden eigens für Social Media kanalgerechte Kurzvideos erstellt.



Kunde: Swisscom; verantwortliche Kreativagentur: Serviceplan Suisse; Filmproduktion: Shining; Regie: Marco Lutz; Fotografie: Marco Vargas; Media: Mediaschneider. (pd/tim)