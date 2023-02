Farner: Wahlkampf in Zürcher Sportferien eröffnet

Die grünliberale Zürcher Nationalrätin Judith Bellaiche hat den Wahlkampf für ihre Wiederwahl eröffnet. Aussergewöhnlich ist dabei nicht nur der frühe Zeitpunkt rund sieben Monate vor der Wahl, sondern auch der Ort. Denn Bellaiche plakatiert nicht in ihrem Heimkanton Zürich, sondern in Skigebieten in Graubünden, wo sich viele Zürcher Wählerinnen und Wähler gerne aufhalten: Davos, Arosa und St. Moritz.

Dort wirbt Bellaiche mit Botschaften wie «Für Zürich versetze ich Berge», damit «Grüne Pisten zu Schnee von gestern werden» oder «Damit es Fortschritt bis ins Bundeshaus schneit» und wünscht den Wählerinnen und Wählern «schöne Ferien».

«Die Zürcher Kantonswahlen haben gezeigt, dass die Grünliberalen in der Lage sind, auf hohem Niveau Wählerinnen- und Wähleranteile zu verteidigen», wird Bellaiche in einer Mitteilung zitiert. «Für die Nationalratswahlen haben wir uns viel vorgenommen – ich möchte die Zeit gut nutzen und meinen Beitrag zu den ambitionierten Zielen leisten.» (pd/cbe)