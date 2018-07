Jung von Matt/Limmat: Wenn anders genau richtig ist

Die Frage, «Was, wenn anders genau richtig ist?», steht im Zentrum des Videospots, den Jung von Matt/Limmat für den Auftritt der Mobiliar am Filmfestival kreiert hat. Die erneute Hauptpartnerschaft mit dem Locarno Festival, das vom 1. bis 11. August stattfindet, ist Teil des Corporate-Social-Responsibility-Engagements der Mobiliar, schreibt die Agentur in einer Mitteilung vom Montag. Die Partnerschaft mit dem Filmfestival stehe für das Bestreben der Mobiliar, als genossenschaftlich verankertes Unternehmen einen sichtbaren Beitrag zum Kulturland Schweiz zu leisten, den Dialog zu fördern und sich aktiv für eine positive Entwicklung der Zukunft einzusetzen, erklärt die Versicherungsgesellschaft.

Das Versprechen der Mobiliar, heute und in Zukunft Verantwortung zu übernehmen, stehe im Zentrum der Kommunikationsmassnahmen, welche die Kreativagentur umgesetzt hat, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Zuschauer soll mit einem «auffälligen und überraschenden» Festivaltrailer angeregt werden, Bestehendes ebenfalls zu hinterfragen, um Neues entstehen zu lassen.

Auch die Angebote vor Ort sind vom Gedanken geprägt, künftigen Herausforderungen offen zu begegnen. Unter dem Motto «NOW – the best place to change the future» beleuchten prominente Talkgäste wie Starfotograf Juergen Teller in der Diskussionsreihe «Locarno Talks la Mobiliare» aktuelle Themen aus neuen Blickwinkeln. Die Diskussionsrunde findet im WasWenn-Pavillon des Schweizer Künstlers Kerim Seiler im «Locarno Garden la Mobiliare» statt, ein «spektakulärer Ort der Begegnung und des Austausches».

Mehr Informationen rund um die Partnerschaft der Mobiliar und das Angebot in Locarno finden sich auf mobiliar.ch/locarnofestival.

Verantwortlich bei Mobiliar Genossenschaft: Dorothea Strauss (Leiterin Corporate Social Responsibility), Frédéric Zürcher (Leiter Marketingkommunikation), Natascha Moor und Zara Miladic (Fachspezialistinnen Marketingkommunikation), Patricia Zingg (Teamleiterin Hospitality/Projektleiterin Locarno Festival); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Lorenz Clormann, Samuel Wicki (Creative Direction), Ben Staudenmann (Art Direction), Samara Leite Walt (Text), Noemi Russenberger (Grafik), Vanessa Zwinselman (Beratung), Bettina Beyeler (DTP), Cyrill Hauser (Chief Client Officer), Jung von Matt/impact (Media); externe Partner: Elisha Smith-Leverock (Regie), Florian Studer (Produktion, Markenfilm Schweiz AG), Leo Laguna (Post-Produktion, Markenfilm Schweiz AG). (pd/as)