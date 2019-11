Jung von Matt/Limmat: Wenn der Juicer gleich selber Werbung macht

«Sag niemals nie», spricht der VitaJuicer von Novis und nimmt damit gleich ein weit verbreitetes Vorurteil übers Saftpressen vorweg: Es dauert lange und ist eine mühselige Angelegenheit und darum für viele keine Option. In der von Jung von Matt/Limmat entwickelten Kampagne stehen Produkt und Kunden im Zentrum und sprechen gleich direkt miteinander über Vorurteile und Vorteile des Saftpressens. Die Kampagne umfasst Kurzspots, die Lust auf das schnelle und unkomplizierte Saftpressen mit dem VitaJuicer machen sollen und online ausgespielt werden.



Begleitet wird die Kampagne von Digital- und Printwerbemitteln sowie Out-of-home-Massnahmen, heisst es in einer Mitteilung. Die weiteren Werbemittel setzen die Produkte und ihre vielfältigen Farben in Szene. Denn der VitaJuicer kommt nicht nur in drei, sondern zwölf verschiedenen Farbvarianten. Inhaltlich würden die Vorteile des Juicers im Vordergrund stehen: Effizienz, einfache Reinigung, einzigartiges Design, vielfältige Funktionen und als Resultat natürlich viele leckere Säfte, Smoothies, Dips und mehr. Diese präsentiert er auch gleich im direkten Austausch mit den Kunden, indem er auf Vorurteile eingeht und diese entkräftet.

Jung von Matt/Limmat hat für Novis beziehungsweise den VitaJuicer zudem eine Microsite realisiert, die in den leuchtenden Farben der Produkte erscheint und die Kampagne aus Print und OOH weiterführt. Ergänzt wird die Seite mit Rezepten, die sich bedürfnisgerecht in verschiedene Subkategorien unterteilen lassen: Von Säften, die vor allem bei Kindern Punkten, über Mocktails bis hin zu Detox-Säften, findet sich auf der Seite für jeden das passende Rezepte.

Verantwortlich bei Novis: Wolfgang Steiner (CEO Novissa Switzerland), Patrick Gut (Product Development), Muriel Ganière Bernard (International Marekting Coordinator); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Sören Schröder, Martin Winther (Creative Direction), Anouk Karrer (Text), Ian Musgrove (Grafik), Andy Schärer, Valeria Vuckovic (Projektleitung), Stephan Schmid (Experience Development), Christian Koop (Digital Production Diretor), Cyrill Hauser (Chief Client Officer), Dennis Lück (Chief Creative Officer); verantwortlich bei Jung von Matt/play: Constantine Wrage (Agency Production), Matthias Fasnacht (Managing Director); verantwortlich bei Marken Film Schweiz: Niels La Croix (Regie), Uli Scheper (Executive Producer), GoodSounds/Postoffice Amsterdam (Musik), David Fabra (Schnitt), Jürgen Kupka, Unsere Farben (Grading). (pd/cbe)