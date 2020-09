Auch unvorhersehbare Dinge kann man planen – gewissermassen zumindest. Die Vorsorgekampagne der Zürcher Kantonalbank mit dem Leitsatz «Sprechen wir über die Zukunft», geht in die zweite Runde, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ende 2019 rief die Zürcher Kantonalbank ihre Vorsorgekampagne ins Leben – diese wurde in Zusammenarbeit mit der Zürcher Agentur Freundliche Grüsse entwickelt. Die Bank positioniert sich in dieser als ideale Vorsorgepartnerin, welche auf individuelle Wünsche der Kunden eingeht.

Die Kampagne macht unvorhersehbare Ereignisse in der Zukunft zum Thema. Genannt werden einschneidende Veränderungen, welche den abgebildeten Personen in der Zukunft bevorstehen – ohne dass diese zum jetzigen Zeitpunkt davon wissen. So wissen beispielweise die streitenden Geschwister noch nicht, dass es beim Erbe garantiert keine Konflikte geben wird.

Die zweite Runde knüpft nun dort an, wo die erste zum Thema «Pensionierung planen» aufgehört hat. Mit den Fokusthemen «Erben und Vererben», «Familienabsicherung» und «Steuern» wird die Zielgruppe nochmals erweitert und lädt den Betrachter dazu ein, sich mit der Zürcher Kantonalbank auf die unvorhersehbare, aber planbare Zukunft vorzubereiten.

