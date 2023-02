TBWA\Zürich: Wenn man Bio in der DNA hat

1993 leistete Coop mit der Gründung der Marke Naturaplan Pionierarbeit: Zum ersten Mal in der Schweiz waren Bio-Lebensmittel mit der Knospe von Bio Suisse auf breiter Basis verfügbar, wie es in einer Mitteilung heisst. 30 Jahre später bietet Coop mit 8700 Bio-Produkten laut eigenen Angaben «das grösste Bio-Sortiment im Schweizer Detailhandel» an. 5000 davon sind Bio-Lebensmittel, von denen wiederum 3800 die Knospe von Bio Suisse tragen.

TBWA\Zürich wurde damit beauftragt, das Jubiläumsjahr kommunikativ zu begleiten und Coop Naturaplan als Marktführerin zu noch mehr Sichtbarkeit zu verhelfen.

Die Konzeptgrundlage der Kampagne: Für das Wohl von Mensch, Tier und Umwelt befolgt Coop Naturaplan seit 30 Jahren die überaus strengen Bio-Richtlinien von Bio Suisse. Umsetzen und einhalten kann das nur, wer Bio in der DNA hat: Coop Naturaplan. Der neue Claim, «Bio liegt in unserer Natur.», drückt dieses Selbstverständnis unmissverständlich aus und dient als Motto für eine bunte Palette an Werbemassnahmen.

Herzstück ist ein Film, der von Regisseur Humbi Entress und Kameramann Fabian Kimoto bildgewaltig umgesetzt wurde. Begleitet vom Steppenwolf-Song «Born to be wild» inszeniert er den Gedanken, dass wir als Kinder noch nahe an der Natur sind und Coop Naturaplan durch die leidenschaftliche Arbeit seiner Produzentinnen und Produzenten dafür sorgt, dass wir diese Nähe auch als Erwachsene nicht verlieren.



Eine Printkampagne mit rund 30 Sujets rückt über kreative Headlines und kraftvolle Bilder die natürlichen Wurzeln der Naturaplan-Lebensmittel in den Fokus. Die Verpackungen der Produkte werden dabei elegant als Konturen dargestellt, um den Fokus von Coop Naturaplan auf Qualität und Herkunft ihrer Rohmaterialien zu verdeutlichen.





Eine Vielzahl weiterer Werbemittel wie OOH, POS, Giveaways, Banner oder Bumper runden den kommunikativen Auftritt ab. Der Film wird in einer 45- und einer 20-Sekundenversion geschaltet, die Kampagne wird sich über das ganze Jubiläumsjahr hinweg entfalten.



