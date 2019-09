Equipe: Wenn sogar Kinder ihren Sirup online verkaufen

Vasataschröder

Der Moment des Heimkommens

Der Moment des Heimkommens

In «Willkommen bei dir» stellt Möbel Pfister die Persönlichkeit von Menschen und ihrem Zuhause in den Fokus.

Die Marke Pfister will emotionaler werden. In der Kampagne «Willkommen bei dir» stellt das Möbelhaus die Persönlichkeit von Menschen und ihrem Zuhause in den Fokus. Herzstück ist ein TV-Spot.