Erdmannpeisker: Wernli mit neuer Instagram-Kampagne

Die aktuelle Wernli-Kampagne geht in die zweite Runde und erzählt in kurzen Filmen überraschende Teil-Geschichten. Der Auftakt macht nebst Samplings eine Instagram-Kampagne, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Eine auffällige Fotoserie mit unterschiedlichen Teil-Situationen fordert dazu auf, einen eigenen Beitrag zu posten und mit #teilwernli an der wöchentlichen Verlosung von «Wernli-Genuss-Paketen» teilzunehmen. Wernli will damit auch bei einer jüngeren und urbaneren Zielgruppe für Aufmerksamkeit sorgen und die Bekanntheit vom neuen Claim «Wernli teilt me gernli» steigern.

Verantwortlich bei Hug: Maya Wisard (LeiterIn Brand- und Product-Management Wernli), Mike de Bever (Leiter Consumer Marketing), Bruno Winiger (Leiter Retail); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (CD), Christina Weisser (Art Direction), Selina Helbling (Beratung), Tobias Gromatzki (Fotografie), Helen Lang (Illustration), Mediaschneider (Mediaplanung). (pd/lol)