Im August sah alles noch gut aus. Das Sinfonieorchester Basel spielte sein erstes Konzert der Saison 2020/21 im von Herzog & de Meuron frisch renovierten Stadtcasino. Das (maskierte) Publikum und die Presse waren begeistert, so konnte es gerne weitergehen.

Doch die Infektionszahlen, die im Spätherbst auch am Rheinknie wieder stark anstiegen, machten sämtliche Pläne zunichte. Erst musste man auf 50, kurz darauf auf 15 Personen im Publikum herunterfahren. Ein frustrierender Abwärtskurs: Man hatte ein Ticket oder Abo und freute sich aufs Konzert, das dann doch in letzter Minute abgesagt werden musste. Zudem belegten sinkende View-Zahlen eine Ermüdung gegenüber Online-Angeboten. Streams können das Live-Erlebnis nicht wirklich ersetzen, heisst es in einer Mitteilung.

Aufgeben war für das Orchester nie eine Option. Mit einer gross angelegte und inhouse kreierten Plakatkampagne möchte man der allgemeinen Niedergeschlagenheit etwas entgegensetzen. Die Botschaft: Die Zeit mit gross besetzten Livekonzerten und vollen Musiksälen wird wiederkommen. Bis dahin heisst es, optimistisch bleiben und die Hoffnung nicht aufgeben. Schon bald wird das Sinfonieorchester Basel sein Publikum wieder begeistern – mit Konzerten, bei denen man die Krise schnell vergisst.

Verantwortlich beim Sinfonieorchester Basel: Franziskus Theurillat (Orchesterdirektor, Gesamtverantwortung), Frank Engelhaupt (Konzept & Text); verantwortlich bei Atelier Nord: Sarah Graf (Art Direction); Fotografin: Pia Clodi (Peaches & Mint). (pd/cbe)