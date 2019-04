DEX: 1100 Besucher an der ersten Konferenz

Die erste Digital-Marketing-Konferenz DEX – Digital Experience fand am Donnerstag in der Halle 622 in Zürich statt. Unter dem Motto «Marketing Reloaded» lud die IAB Switzerland zusammen mit den Presenting-Partnern Admeira und Goldbach «zum grössten Branchenevent der digitalen Werbebranche der Schweiz» ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Konferenz widmete sich ganz der Customer Journey im digitalen Marketing. Nationale und internationale Referenten präsentierten ein Programm zu digitalen Marketingtrends und innovative Cases. Im Rahmen der DEX wurden zudem die Digital Marketing Awards 2019 verliehen (persoenlich.com berichtete).

Die erste DEX wurde von David Burst und Roger Bauer, von der IAB Switzerland eröffnet: «Die DEX Konferenz ist eine Schweizer Marktlösung, hinter der viel Power und Know-how steht. Wir freuen uns diesen Branchenevent mit über 1100 Besuchern durchzuführen und in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln», wird David Burst, Präsident der IAB Switzerland, in der Mitteilung zitiert.

Martin Radelfinger, verantwortlich für Business Development & Innovation bei Goldbach, freut sich über die erfolgreiche Lancierung der Konferenz: «Neben den vielen spannenden Präsentationen bewährte sich insbesondere der offene Lounge-Bereich zum Networken und zum Austausch».

René Plug, Chief Data and Technology Officer bei Admeira, ist laut Mitteilung ebenfalls begeistert: «Als Partner der DEX liegt uns viel daran, die Digitalisierung in der Schweiz voranzutreiben. Die namhaften Speaker vermitteln pragmatsch ihr Know-how und geben den Teilnehmenden Impulse, welche sie für ihre digitale Strategie nutzen können.»

Die Besucher hatten in den Keynotes, Master Classes und Workshops die Möglichkeit, neueste Insights aus dem In- und Ausland zu erfahren, praxisnahen Austausch zu pflegen und sich einen digitalen Wissensvorsprung zu holen. (pd/cbe)