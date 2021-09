Ringier Sports: Alexander Grimm wird neuer CEO

Die Mitte August 2021 erfolgte Bekanntgabe, dass Martin Blaser im Zuge der Übernahme des FC Lugano durch die Walden Football LLC Einsitz in den Verwaltungsrat des FC Lugano SA nimmt, führt zu einer Veränderung an der Spitze von Ringier Sports: Alexander Grimm, seit 1. Oktober 2020 Chief Digital Officer von Ringier Sports, wird per 1. Oktober 2021 neuer CEO der Sport-Business-Agentur. Sein Amtsvorgänger Martin Blaser tritt per Ende September 2021 zurück und gibt die operative Verantwortung für Ringier Sports ab. Er bleibt dem Unternehmen als neu berufenes Verwaltungsratsmitglied weiterhin verbunden, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ringier Sports hat alles, was es braucht, um als starker Partner für Brands, Ligen und Verbänden neue, innovative Projekte zu realisieren. Und insbesondere durch Digitalisierung neue Vermarktungsmodelle zu entwickeln. Darauf freue ich mich», wird Alexander Grimm, designierter CEO Ringier Sports, in der Mitteilung zitiert.

Grimm gründete 2003 die Sportal Media GmbH, zu der beispielsweise das Sportportal sport.ch sowie die Streaming-Plattform sportalhd.com gehören. Die Digital-Media-Agentur aggregiert, kuratiert, produziert und distribuiert Sport-Content für Fans und Marken auf sozialen, digitalen und TV-Plattformen. Sportal Media verfügt laut der Mitteilung «über viel Programm-Know-how, erstellt und vertreibt hochwertige Sport- und Lifestyle-Original-Programme, Branded Content und Live-Sport». Im Oktober 2020 übernahm Ringier Sports die Sportal Media GmbH, wobei Alexander Grimm zum Chief Digital Officer ernannt wurde (persoenlich.com berichtete).

Marc Walder, Verwaltungsratspräsident von Ringier Sports: «Martin Blaser ist einer der erfahrensten und versiertesten Sport-Vermarkter der Schweiz. Blaser hat Ringier Sports erfolgreich strategisch weiterentwickelt in den vergangenen vier Jahren. Dafür danke ich ihm herzlich. Für seine neue Aufgabe beim FC Lugano wünsche ich ihm viel Erfolg. Es freut mich ausserordentlich, dass wir mit Alexander Grimm eine äusserst kompetente Persönlichkeit aus den eigenen Reihen gewinnen konnten, die die erfolgreich begonnene digitale Transformation in der Sportvermarktung weiter vorantreiben wird.» (pd/cbe)