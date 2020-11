Ringier: Dani Büchi übernimmt Festival Moon & Stars

Ringier verkauft ihre Aktien an der MSF Moon and Stars Festivals SA, Veranstalter des traditionsreichen Moon&Stars-Festivals auf der Piazza Grande in Locarno, an Dani Büchi und bleibt dem Moon&Stars als Partner erhalten. Büchi war die letzten Jahre in seiner Funktion als CEO der Energy-Gruppe für das Management des Moon & Stars und den Relaunch verantwortlich und ist nun alleiniger Aktionär an der Betreibergesellschaft MSF Moon and Stars Festivals SA, wie es in einer Mitteilung heisst. Mitte Jahr wurde bekannt, dass Büchi die Energy-Gruppe verlässt (persoenlich.com berichtete).

Ringier bleibe Moon & Stars über eine langfristige Partnerschaft mit der Schweizer Illustrierten, der Blick-Gruppe, der Energy-Gruppe sowie Ticketcorner eng verbunden. So präsidiere Ringier-CEO Marc Walder auch weiterhin den Verwaltungsrat der MSF Moon and Stars Festivals SA.

«Mit dem Verkauf unserer Aktien und der Fortführung der Partnerschaft von Ringier und Moon & Stars haben wir auch in der für die Eventbranche sehr herausfordernden Situation die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weiterführung des schönsten Festivals der Schweiz geschaffen», wird Walder zitiert. «Dani Büchi hat das Moon & Stars stark geprägt und weiterentwickelt. Ich freue mich auf das Moon & Stars 2021 in der neuen Konstellation.»

Büchi ergänzt: «Die Magie des Moon & Stars, die mich von Beginn an fasziniert, hält nunmehr schon über 15 Jahre an. Diese einmalige Konzertreihe ist ein absolutes Herzensprojekt und wichtig für die Region und das Tessin. Umso mehr freue ich mich, die Erfolgsgeschichte von Moon & Stars fortschreiben zu können.»

Auch der Bürgermeister von Locarno, Alain Scherrer, kommt in der Mitteilung zu Wort: «Moon & Stars ist ein bedeutendes internationales Festival, das seit vielen Jahren dank grossen Künstlern in einem einzigartigen Ambiente auf der Piazza Grande grosse Aufmerksamkeit geniesst. Es ist unser gemeinsames Ziel, dass das Moon & Stars auch mit den neuen Besitzverhältnissen so hervorragend bleibt wie in den Jahren zuvor. Wir wünschen Dani Büchi viel Erfolg.»

2021 findet das Moon & Stars vom 15. Juli bis 25. Juli auf der Piazza Grande in Locarno statt. (pd/cbe)