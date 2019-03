SWA-Jahresmeeting

Dem Sensenmann ins Auge geschaut

Fünf Denkanstösse aus dem Werbemarkt-Treffen vom Donnerstag in Zürich-Oerlikon zu «Transform or Die?».

Steter Wandel als Überlebensstrategie: Was heisst das fürs Marketing? Unter dem Motto «Transform or Die?» präsentierten am Werbemarkt-Treffen vom Donnerstag in Zürich-Oerlikon drei Referenten ihre Strategien für den Wandel. Verblüfft hatte einer.

von Edith Hollenstein