Wirtschaftsfilmtage: Drei Mal Gold und vier Mal Silber

Die Schweiz hat an den 30. Internationalen Wirtschaftsfilmtagen in Wien mehrere Auszeichnungen gewonnen.

Die erfolgreichste Filmproduktion ist die Filmgerberei mit zwei Mal Gold und zwei Mal Silber. Eine sogenannte «Victoria» in Gold gab es in der Kategorie «Marketingfilme – B2C» für den Film «Deux Frères»:



Zweites Gold sicherte sich die Filmgerberei in der Kategorie «Branded Content Videos» für den Film «Charles» im Auftrag von Sonova:



Für den Imagefilm von Sonova gab es auch noch Silber in der Kategorie «Imagefilme»:



Eine weitere silberne Victoria holte die Filmgerberei in der Kategorie «Tourismusfilme» für den Film «Zwei Herzen, ein Skigebiet» für die Feriendestinationen Arosa und Lenzerheide. Kreativagentur war hier Creative Intelligence Society.



Ebenfalls Gold geht an die Zürcher Filmproduktion Beck & Friends in der Kategorie «Marketingfilme – B2B», dies für den Film «Peace of Mind» im Auftrag von Bystronic Laser:



Silber geht an Seed Audio-Visual Communication für den ETH-Film «Wo Zukunft entsteht», dies in der Kategorie «Imagefilme»:



Und schliesslich sichert sich auch die Filmproduktion Fadeout noch Silber in der Kategorie «Interne Kommunikation (Trainings- und Schulungsfilme, Sicherheitsvideos etc.)». «Augenschutz» für Suva konnte hier überzeugen:

Bei den Internationalen Wirtschaftsfilmtagen werden seit 1962 alle zwei Jahre die besten Produktionen aus der Unternehmens- beziehungsweise Wirtschaftsfilmbranche im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet.

Eine Übersicht über alle Preisträger finden Sie hier. (cbe)