Aroma: Fünf kreative Neuzugänge im Team

In einer Mitteilung von Montag lässt Aroma verlauten, dass gleich fünf Neuzugänge das Team bei der Agentur verstärken. Kevin Fries stösst als Retail Designer und Senior Konzepter von Pfeffermint zu Aroma. Im Studium für Industriedesign traf er seinen Designpartner Jakob Zumbühl. Zusammen kreierten sie unterschiedliche Projekte, Möbel und Produkte, wie beispielsweise die Wald-Haus Leuchte oder diverse Objekte für Eternit. Jasper Morrison würdigte ihr Debutprodukt in seiner Ausstellung im Museum für Gestaltung. Weitere Berufsstationen waren Freitag und Mooris.ch.

Begeistert von Material, Produkt- und Mediendesign lernte Martina Horber im Lehrgang Bachelor Multimedia Engineering crossmediales Storytelling. Nebst eigenen Ausstellungen kreiert sie als Konzepterin Räume, wo Marken zu Erlebnissen werden. «Das räumliche Designverständnis der beiden und der Mut, Neues auszuprobieren, passen perfekt zu unserer Kultur», lässt sich Roger Stämpfli, Executive Creative Director von Aroma, in der Mitteilung zitieren.

Von Farner und mit einem Bachelor in Visueller Kommunikation im Studiengang Cast/Audiovisual Media kommt Adrian Graf zu Aroma. Mit seiner Bachelor-Arbeit gewann er 2019 den «ADC Student of the year Award» und den «Eyes & Ears of Europe». Als Social Media und Content Manager versteht er sich auf die digitalen Kanäle.

Frisch an Bord ist auch Karin Knapp als Communication Manager. Mit über 20 Jahren Berufserfahrung in Kommunikationsagenturen und auf Kundenseite erfasst sie für Aroma die Trends und ist für die Corporate Kommunikation zuständig. Die Schaffhauserin hat einen Executive Master in Kommunikation im Gepäck. «Mit Adrian und Karin haben wir ein starkes Dreamteam gesucht und gefunden», so Barbara Brandmaier, Leiterin Kreation und Kommunikation.

Und mit Stefan Merz gewinnt Aroma einen erfahrenen Konzepter, Berater und Projektleiter der sich nach 24 Jahren Eventmanufaktur Merz+Partner bei Aroma engagiert (persoenlich.com berichtete). Für Aroma ist diese neue Zusammenarbeit laut Mitteilung «die ideale Ergänzung zum bestehenden Team». (pd/lol)