Hotz’n’Plotz Entertainment: Joachim Bodmer verkauft seine Anteile

Zusammen mit Kindermusiker Marius Tschirky hat er im September 2015 die Kinder- und Familien-Agentur ins Leben gerufen, nun hat Joachim Bodmer seinen Anteil an mehrere Gesellschafter verkauft. Künftig will er sich voll auf seine Arbeit für das Openair Frauenfeld konzentrieren, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Zuwachs bei Hotz'n'Plotz

Neu an Hotz’n’Plotz Entertainment beteiligt sind:

Annette Gröbly Frei (Agentur Himbeerwild, Herausgeberin von KILUDO, dem Kreativmagazin für Kinder)

Patrik Mösch (Tipi-Zeltverleih GreenEvents und Cateringservice/Eventmanagement CrispyChiliProductions)

Katia und Thomas Röthlin (Content- und Beratungsagentur Röthlin & Röthlin. Kommunikation)

Roberta und Tobias Zingg (Stadtlandkind, Online Concept Store für die ganze Familie)







«Ich bin überzeugt, dass die erweiterete Hotz’n’Plotz-Familie unsere Arbeit bereichern wird – in der Strategie, der Kreation und der Produktion», hält CEO und Teilhaber Lukas Schaub fest. Zusammen mit Creative Director Marius Tschirky bildet er die Geschäftsleitung. Joachim Bodmer bleibt der Agentur als Berater treu, seine Frau Claudia Bodmer ist weiterhin Teilhaberin.

Mit Swiss Effie Award 2018 ausgezeichnet

Hotz’n’Plotz gestaltet laut eigenen Angaben «pädagogisch wertvolle Marketingkampagnen für Kinder und Familien». Bei den Swiss Effie Awards 2018 hat die Agentur zusammen mit der Migros für die Kampagne Mini-Migros Gold in der Kategorie Brand Experience geholt (persoenlich.com berichtete). (pd/as)