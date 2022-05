Swiss Marketing Academy: Lavdim Durmishi ist neuer Geschäftsführer

20 Jahre sind seit der Gründung von der Swiss Marketing Academy (SMA) vergangenen. In der Zwischenzeit ist die SMA eine Höhere Fachschule für Wirtschaft und Marketing. Die langjährige Geschäftsführerin Brigitte Oertli habe in dieser Zeit zusammen mit Gründer Hansruedi Knöpfli vieles erreicht und die Ausbildungslandschaft geprägt, wie es in einer Mitteilung heisst. Knöpfli war am Anfang 2021 verstorben (persoenlich.com berichtete).

«Ich habe viele tolle Menschen, Studierende, Dozenten, Mitarbeiterinnen und Partner kennengelernt», lässt sich Brigitte Oertli in der Mitteilung zitieren. Mit den Studierenden habe sie gekämpft, sie aber auch getröstet, motiviert und viele zu einem positiven Abschluss begleitet, wofür sie sehr dankbar sei. «Nach 20 Jahren ist es an der Zeit, die Weichen neu zu stellen und die Führung abzugeben», so Oertli weiter, die nach einem Sabbatical als Event- & Projektleiterin und in beratender Funktion zur SMA zurückkehren wird.

Lavdim Durmishi, seit über fünf Jahren bei der SMA, ist seit dem 1. Mai 2022 der neue Geschäftsführer und Gesamtschulleiter. Seit zwei Jahren ist er Mitglied der Geschäftsleitung. «Er kennt das Unternehmen, die Bildungslandschaft, die Bestandteile der einzelnen Lehrgänge für Marketing, Verkauf, Kommunikation und Event bestens», sagt Oertli und fügt an: «Wir sind deshalb überzeugt, dass wir mit ihm die richtige Wahl getroffen haben.» (pd/tim)