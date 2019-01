Bern Welcome: Marcel Graf tritt ab

Nach zehn Jahren, davon die letzten fünf als Leiter Marketing, hat sich Marcel Graf entschieden, per Ende Januar Bern Welcome zu verlassen. «Nach zehn spannenden Jahren ist es für mich an der Zeit, Neues anzupacken», wird Graf in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. Wie es beruflich für ihn weitergeht, lässt er noch offen. Max de Boer, bis anhin Market Manager, übernimmt ad interim die Marketingleitung. Es ist nach Chef Martin Bachofner der zweite Abgang, der Bern Welcome innerhalb einer Woche kommuniziert (persoenlich.com berichtete).

Im Jahr 2008 startete Marcel Graf als Projektleiter für die Fussball-Europameisterschaft Euro08 bei Bern Tourismus. Nach der erfolgreichen Umsetzung übernahm er die Organisation und Durchführung verschiedener Sportveranstaltungen, beispielsweise der Eishockey-WM 2009 oder der Eiskunstlauf-EM 2011. Ab 2011 hatte Graf die Funktion des Bereichsleiters Sales und Märkte inne, bevor er 2013 die Marketingleitung übernahm und Mitglied der Geschäftsleitung wurde. Er amtete zudem als Präsident des Marketingausschusses von BE! Tourismus.

Marketingteam erfolgreich reorganisiert

Marcel Graf spielte eine wichtige Rolle in der Neuorientierung von Bern Welcome nach dem Schulterschluss von Bern Tourismus und Bern Meetings & Events. Zu seinen Erfolgen gehören laut Mitteilung unter anderem die Einführung der Destinationsmarke Bern und die Reorganisation des jungen Marketing- und Kommunikationsteams von Bern Welcome.

Mit grosser Überzeugung habe Graf die digitale Transformation in der Marktbearbeitung vorangetrieben: Die digitale Markenführung unter dem Label «I love Bern» setzte gemäss Mitteilung neue Massstäbe in der Branche. Die Kampagne «Aaregeschichten», die Graf vergangenes Jahr mit seinem Team umsetzte, wurde im November mit dem Edi.18, dem Schweizer Auftrags- und Werbefilmpreis, ausgezeichnet. (pd/as)