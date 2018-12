Im Februar 2015 hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) unter der Dachmarke «SmokeFree» eine nationale Tabakpräventionskampagne lanciert – dies zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern von Kantonen sowie NGOs (persoenlich.com berichtete). Die Kampagne wird seither in zwei Wellen jährlich umgesetzt.

Die «SmokeFree»-Kampagne stellt das Rauchen als gesundheitliches Problem und das Nichtrauchen als positiven Zustand dar, motiviert Rauchende beim Rauchstopp und sensibilisiert das Umfeld der Betroffenen. Die Massnahmen richten sich an die erwachsene Allgemeinbevölkerung.

Eine Facebook-Kampagne in drei Sprachen

Im Rahmen dieser Kampagne hat Contcept Communication eine Aktivierung zum Rauchstopp auf Facebook konzipiert und umgesetzt. Strategischer Gedanke war, die Unterstützungsangebote bekannt zu machen und der Community einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

In den drei Landesteilen wurde eine Vox Populi mit Influencern durchgeführt: In der Deutschschweiz mit Moderatorin Sara Bachmann, in der Westschweiz mit dem Schauspieler und YouTuber Noam Yaron und im Tessin mit der Radio- und Fernseh-Moderatorin Lolly Camèn.

Zudem wurde die Umfrage im Rahmen des Projekts MigesMedia des Schweizerischen Roten Kreuzes auch auf Türkisch umgesetzt – mit dem Social-Media-Star Tugce Demir, die auf Instagram 226’000 Follower vereint.

Ausserdem wurden diverse Video-Reportagen realisiert – so etwa die Reportage über die Rauchstopplinie der Krebsliga Schweiz oder auch die Reportage des Rauchstopp-Gruppentrainings der Lungenliga Aargau.

Alle Clips sind ab sofort bis Ende Jahr auf den drei verschiedensprachigen «SmokeFree»-Facebook-Seiten zu sehen. (pd/as)