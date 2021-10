von Michèle Widmer

Nach zwei Jahren als Produzent der Radiosendungen «Rendevous», «Tagesgespräch» und der SRF-Nachrichtenredaktion wechselt Daniel Foppa in die Inlandredaktion TV. Dort wird er ab Januar 2022 für als Themenplaner tätig sein.

«Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung», sagt er auf Anfrage von persoenlich.com, und fügt an: «Im Newsroom am Leutschenbach entsteht gerade viel Neues. Mich reizt es, die Inlandberichterstattung auf den digitalen Kanälen und in den Primetime-Sendungen mitzugestalten und dabei auf ein hervorragendes Autorinnenteam und Korrespondentennetz zählen zu können – zu dem neu auch ein Investigativdesk gehört.»

Vor seiner Zeit beim SRF war Foppa 12 Jahre lang beim Inlandressort vom Tages-Anzeiger tätig, zuletzt als Ressortleiter (persoenlich.com berichtete). Davor arbeitete er unter anderem als Bundeshauskorrespondent der Südostschweiz.