SwissMediaForum: Das sind die Bilder des Medienkongresses

Publiziert am 08.05.2026

Das zweitägige SwissMediaForum am Donnerstag und Freitag hat für einen «Post-Corona-Rekord» gesorgt, wie Initiant und Co-Programmleiter Patrik Müller bereits im Vorfeld gegenüber persoenlich.com sagte.

Eröffnet wurde das SwissMediaForum durch Bundespräsident Guy Parmelin, der bei der 15. Ausgabe erstmals am Medienkongress auftrat. Seinen ersten öffentlichen Auftritt als SRF-Direktor hatte auch Roger Elsener. Diskutiert wurde am ersten Tag im KKL Luzern etwa über KI, Demokratie und Crans-Montana. Und wie immer sorgte die Elefantenrunde – kurz vor dem Mediendinner – für einen Höhepunkt.

Am Freitag auf dem Motorschiff Diamant traten unter anderem Migros-Chef Mario Irminger, der neue Post-Chef Pascal Grieder und als Überraschungsgast Gassmann-Chef Stefan Niedermaier auf. Anna Wanner, Verwaltungsrätin und Präsidentin des publizistischen Ausschusses CH Media, und Susanne Lebrument, VR-Vizepräsidentin und Delegierte des Verwaltungsrates Somedia, gaben interessante Einblicke in ihre Familienunternehmen.

Juan Riande, Videojournalist, Filmemacher und Co-Präsident Junge Journalist:innen Schweiz, hielt eine flammende Rede für den Nachwuchs im Journalismus. Und über «Junge Menschen und KI: Chancen, Risiken, Realität» sprachen Sandra Cortesi von der Harvard University und Shianne Spitzer von YouMedia.

Das nächste SwissMediaForum findet am 20. und 21. Mai 2027 wieder in Luzern statt. (cbe)

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