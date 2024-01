von Christian Beck

Mit der neuen Organisation unter dem Dach von Ringier Medien Schweiz sollen rund 75 Stellen abgebaut werden (persoenlich.com berichtete). Mit den in der Mitteilung erwähnten 75 Stellen sind nicht etwa Vollzeitstellen gemeint, sondern die Anzahl Mitarbeitende, heisst es auf Anfrage. «Um wie viele Kündigungen es sich handeln wird, ist erst nach Abschluss des Konsultationsverfahrens gewiss», so Sprecher Michele Paparone am Dienstag gegenüber persoenlich.com.

Wie angekündigt, seien die Servicebereiche, wie zum Beispiel die Betreuung des Nutzermarkts, Marketing und Mediatech von den Massnahmen stärker betroffen als die Redaktionen und Ringier Advertising. Der geplante Abbau von rund 75 Stellen beziffert sich laut Paparone wie folgt (unter Vorbehalt des Konsultationsverfahrens):

zwölf aus dem Bereich Operations / Mediatech & Services

zwölf aus dem Bereich Content, das sich auf das Erstellen von publizistischen Inhalten konzentriert

14 aus dem Bereich Redaktions-Services, die Medienproduktion (Produktion/Korrektorat, Art Direction & Layout, Visuals, Bild/Foto, Studio/Technik) und redaktionelle Assistenzen umfassen

zwei im Bereich Distribution

sechs in den Bereichen Produkt Management, Produkt Design (UX/UI), Produktentwicklung (Engineering), Produkt Betrieb sowie AI & Data Expertise

neun im Bereich Commercial

sieben bei Ringier Advertising

sechs in der Romandie

sieben im Bereich Overhead, das HR, Finance, Strategy und zentrale Assistenzen umfasst.



Ringier Medien Schweiz hat am Dienstag ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Dieses dauert bis zum 19. Januar. Für die Betroffenen sollen Sozialpläne zur Anwendung kommen.