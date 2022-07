20 Minuten: Marcel Kohler wird Verwaltungsrat

Marcel Kohler übergibt per Anfang August die operative Geschäftsführung an Bernhard Brechbühl (persoenlich.com berichtete). Auf diesen Zeitpunkt wird er in den Verwaltungsrat der in der deutschen, französischen und italienischen Schweiz sowie in Österreich und Luxemburg aktiven 20-Minuten-Gruppe berufen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seine Karriere in der Medienwelt begann Marcel Kohler 1982 beim Schaffhauser Bock, ab 1985 arbeitete er über 20 Jahre lang im Verlag der Neuen Zürcher Zeitung. Danach übernahm er im Jahr 2006 die Geschäftsleitung von 20 Minuten, wie es weiter heisst. Kohler habe die Entwicklung des Pendlermediums «massgeblich geprägt»: Die Leserschaft sei in einem hochkompetitiven Umfeld auf täglich über drei Millionen Userinnen und User gestiegen und die digitale Transformation erfolgreich vorangetrieben worden.

Marcel Kohler ergänzt den Verwaltungsrat, der sich aus Verleger Pietro Supino (Präsident), Sandra Cortesi, Martin Kall und Andreas Schulthess zusammensetzt. (pd/cbe)