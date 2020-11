Nebelspalter: Markus Somm will Zeitschrift übernehmen

Der ehemalige BaZ-Chefredaktor Markus Somm will die satirische Monatszeitschrift Nebelspalter übernehmen. Dies berichtet die Handelszeitung in der neuesten Ausgabe – eine Vorabmeldung erschien am Mittwoch im Blick. Im September wurde bekannt, dass Somm unter dem Titel «Säntis» an einem neuen publizistischen Produkt arbeitet (persoenlich.com berichtete).

Laut Informationen der Handelszeitung sollen bis zu 70 Investoren jeweils 100'000 Franken für das Projekt gesprochen haben. Somit stünden sieben Millionen Franken für die Startphase mit einer 15-köpfigen Redaktion bereit. Unter den Investoren sollen unter anderem Amag-Eigner Martin Haefner oder Autohändler Walter Frey sein. Als Verwaltungspräsident soll Ex-Bankier Konrad Hummler im Gespräch sein. Hummler war ab 2002 im Verwaltungsrat der Neuen Zürcher Zeitung, von 2011 bis 2011 war er Verwaltungsratspräsident.

Somm wollte sich zum Bericht nicht äussern. (cbe)