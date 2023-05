20 Minuten: Remo Schraner hat gekündigt

«Nach drei erfolgreichen Jahren bei 20 Minuten verspürte ich die Lust nach Veränderung», schreibt Remo Schraner auf Anfrage. Der Leiter Qualitätsmanagement hat gekündigt und ist bereits nicht mehr bei 20 Minuten tätig. Er wolle sich nun bewusst eine Auszeit nehmen und sei ab Ende Sommer wieder offen für Stellenangebote, ergänzt er.

Schraner schloss 2018 die Ringier Journalistenschule ab, ist Gründungsmitglied des Social Responsibility Boards von 20 Minuten und arbeitete bei 20 Minuten in mehreren Führungspositionen. Schraner ist als Mental-Health-Advocate aktiv und äusserte sich offen über seine eigenen Depressionserfahrungen.

Seine Vision einer inklusiven und gesunden Gesellschaft verfolge er weiterhin, sagt er. Zum einen als Student der «Gesundheitsförderung und Prävention» an der ZHAW und zum anderen als Seminarleiter im Bachelorstudiengang Kommunikation – ebenfalls an der ZHAW. An zwei Tagen im Jahr macht Schraner die Studierenden mit dem Thema Stressmanagement bekannt. (wid)