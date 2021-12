Wegen Corona: Ringier führt Maskenpflicht temporär ein

Affäre Broulis

Eine Schlichtung ist wohl aussichtslos

Schlichtung zwischen Broulis und Tamedia «kompliziert»

Am Freitag kam es zur Anhörung zwischen dem Staatsrat Pascal Broulis und dem Journalisten Philippe Reichen.

Vor dem Bezirksgericht in Lausanne kam es am Freitag zu einer Anhörung in der Affäre Broulis. Der Staatsrat Pascal Broulis und der Tamedia-Journalist Philippe Reichen waren vor Ort. Kommt es zu keiner Einigung, startet der Prozess wohl im nächsten Frühjahr.