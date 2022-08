SRF: Sharon Zucker kehrt zum Radio zurück

SRF

«Ich erhoffe mir einen engeren Austausch»

Nach 90 Jahren ist das Radiostudio Brunnenhof verstummt. Röbi Ruckstuhl über die neue Radio Hall in Zürich.

Nach 90 Jahren sind die Signale aus dem Radiostudio Brunnenhof in Zürich verstummt. Am Dienstag sendeten Radio SRF 1 und SRF 3 zum ersten Mal aus der Radio Hall vom Campus Leutschenbach. Radiochef Röbi Ruckstuhl über das neue Kapitel in einer alten Industriehalle.

von Christian Beck