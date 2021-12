CH Media: Sharon Zucker verlässt Radio 24

von Christian Beck

Moderatorin Sharon Zucker verlässt Ende März 2022 den Zürcher Privatsender Radio 24. Sie wird Communications Manager bei Digitec Galaxus und ist dort unter anderem für das Employer Branding zuständig. «Mein Jobprofil hat sich in den letzten zwei Jahren stark verändert und ich habe gemerkt, dass ich mein kreatives Potenzial nicht mehr so ausschöpfen kann, wie ich das gerne möchte», so Zucker auf Anfrage von persoenlich.com.

Zucker ist seit November 2017 als Moderatorin bei Radio 24 tätig – eine Zeitlang war sie auch als Produzentin der Morgenshow tätig. Seit diesem Jahr ist sie zudem Dozentin an der hauseigenen CH Media Academy. Von dieser Zeit nehme sie ganz viel mit. «Ich hatte vier wahnsinnig tolle, kreative, ereignisreiche Jahre mit einem grossartigen Team. Ich bin meinen Vorgesetzten unheimlich dankbar dafür, dass ich in dieser Zeit sowohl meine eigene Sendung ‹Sunntig mit Zucker› wie auch den ‹Miis Züri›-Podcast – mit wöchentlichen Gästen, die Zürich in irgend einer Form bereichern – konzipieren und realisieren durfte. Der Podcast wurde zum erfolgreichsten Radio-24-Podcast», so die 49-Jährige, die auch die «Abig-Show» moderiert.

«Wir bedauern diesen Entscheid von Sharon Zucker ausserordentlich und danken ihr schon jetzt für ihren unermesslichen Einsatz für Radio 24. Über ihre Nachfolge informieren wir zum gegebenen Zeitpunkt», sagt Joël Steiger, Leiter PR bei CH Media Entertainment, auf Anfrage.

Sharon Zucker ist bereits seit 13 Jahren als Moderatorin tätig. Den Einstieg in die Radiowelt machte sie bei Radio Top, dann wechselte sie zu Radio 1. Dort war sie Moderationsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung. 2016 verliess sie Schawinskis Radio 1 (persoenlich.com berichtete). Bevor Zucker bei Radio 24 startete, machte sie einen Abstecher in die Kommunikation der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Nebenbei arbeitet sie als Schauspielerin und Sprecherin für Werbung, Dokumentationen und Imagefilme.

Luca Della Rosa hat ebenfalls gekündigt

Auch Zuckers Moderationskollege Luca Della Rosa hat per Ende März 2022 die Kündigung eingereicht. Della Rosa stiess erst Anfang Jahr zum Sender.

Auch diese Personalie wird von CH Media bestätigt. «Ebenfalls hat sich ‹Abig-Show-Moderator Luca Della Rosa dafür entschieden, Radio 24 zu verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren», so Sprecher Joël Steiger. Auch über seine Nachfolge werde zu einem späteren Zeitpunkt informiert.