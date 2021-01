Presseschau: So kommentieren Medien die Verschärfungen

Ab Montag schliessen wegen des Coronavirus in der Schweiz alle Läden für Güter des nicht täglichen Gebrauchs, es gilt eine generelle Homeoffice-Pflicht, und an privaten Veranstaltungen dürfen noch maximal fünf Personen teilnehmen. Die bisherigen Massnahmen verlängert der Bundesrat um fünf Wochen. So bleiben auch Restaurants, Kulturbetriebe, Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen bis Ende Februar geschlossen, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Offen bleiben hingegen die obligatorischen Schulen.

CH Media (Sven Altermatt, Bundeshausredaktor)

«Auf die Schweiz warten schwere Wochen, vielleicht die schwersten dieser Krise. Sie hat uns schon viel abverlangt. Und je länger sie dauert, desto mehr sehnen wir uns danach, es endlich hinter uns zu haben – natürlich. Bloss: Inklusive der Dosen, die bis Ende dieser Woche geliefert werden sollen, können erst vier Prozent der Erwachsenen geimpft werden. Unmittelbar wirkt sich dies noch wenig aus. Noch einmal kommt es auf jede und jeden einzelnen an. (...) Nun ist nochmals Zurückhaltung gefragt. Dafür mit der wahrhaftigen Aussicht auf eine baldige Besserung. Das Licht kommt näher.» (





Berner Zeitung (Simon Bärtschi, Chefredaktor)

«Die Landesregierung zieht den Joker, den ihr die Kantone in die Hand gegeben haben, und verschärft schweizweit die Regeln. Drastisch. (...) Weniger konsequent ist die Regierung bedauerlicherweise bei den Hauptbetroffenen in den Alters- und Pflegeheimen. Sie verzichtet auf striktere Regeln wie obligatorische Tests für das Heimpersonal, um den verletzlichsten Teil der Bevölkerung zu schützen. (...) Bislang war Hoffen angesagt, nun ist Handeln gefragt. Die Impfstoffhersteller haben rekordmässig geliefert, die Kantone müssen nun die Energie voll darauf verwenden, den Stoff so schnell wie möglich ans Volk abzugeben. Je zügiger wir impfen, desto weniger dramatisch wird die Welle der mutierten Variante. Und umso schneller gibts vielleicht einen Weg zurück zur Normalität.» (sda/cbe)



