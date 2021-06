Zusammenlegung Bund/BZ: So soll der Stellenabbau milder ausfallen

Die beiden Redaktionen der Tageszeitungen Berner Zeitung und Der Bund sollen zusammengelegt werden. Dies verkündete die Geschäftsleitung des Medienkonzerns Tamedia im April 2021. Der Abbau umfasst rund 20 Vollzeitstellen. Dies entspricht fast einem Drittel des heutigen Stellenetats (persoenlich.com berichtete).

Am 25. Mai 2021 startete das obligatorische Konsultationsverfahren. Dieses stellt gewohnt die beste Chance für die Belegschaft dar, alternative Sparmöglichkeiten vorzuschlagen, damit Tamedia die Anzahl Kündigungen minimieren kann, wie es in einer Mitteilung der Personalkommissionen (Pekos) heisst. Drei Wochen hätten die Pekos «viel Kraft und Zeit» investiert, um diese Chance wahrzunehmen. Konkret handle es sich dabei um die Peko von BZ/Bund sowie die Peko der TES (Tamedia Editorial Services). Unterstützung erhielten sie dabei von der Gewerkschaft Syndicom sowie vom Berufsverband Impressum.

Mutige, aber faire Vorschläge

Gemeinsam mit der Belegschaft wurden in den letzten Wochen «Versammlungen abgehalten, Ängste diskutiert, Vorschläge formuliert». So entstand laut Mitteilung eine umfassende Stellungnahme. Darin werden zehn alternative Sparmöglichkeiten aufgezeigt, um Kündigungen zu vermeiden. Hinzu kommen zahlreiche Forderungen, die sicherstellen sollen, dass das Sparprogramm möglichst sozial verträglich über die Bühne geht, wie es weiter heisst.

Ein wichtiger Punkt sei etwa, die angekündigte Führungsstruktur zu überdenken. Laut Ankündigung soll die künftige Chefredaktion aus vier Personen bestehen – «deutlich zu viel, so die Meinung der Belegschaft». Auch sonst seien Kaderpersonen sehr grosszügig übernommen worden – «und damit auch die grosszügigen Löhne». Es dürfe aber nicht nur an der Basis gespart werden. «Deshalb fordern wir: Weniger Häuptlinge – mehr Indianer:innen», heisst es in der Mitteilung. Viele der Vorschläge seien bewusst mutig formuliert. Ein weiterer verlangt etwa, dass die Löhne gedeckelt werden. Ein Bruttogehalt von 9000 Franken pro Monat hält die Belegschaft für vertretbar. «Und auch hier gilt wiederum: Diese Massnahme soll nicht nur die Basis betreffen, sondern auch Personen in leitender Funktion.»

Solidarität trotz Angst

Die letzten Monate waren für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BZ, Bund und TES laut dem gemeinsamen Communiqué «nicht einfach». «Die Ungewissheit, ob sie im Herbst noch einen Job haben oder nicht, lag wie eine dunkle Wolke über den Betroffenen. Schlaflose Nächte und Motivationsschwierigkeiten waren stete Begleiter», heisst es.

Umso überwältigender sei die Solidarität, welche in den letzten Wochen spürbar geworden sei. Bei den Pekos seien zahlreiche Angebote aus der Belegschaft eingeganen: Viele Mitarbeitende seien bereit, eigene Stellenprozente abzugeben, um ihre Kolleginnen und Kollegen vor einer Kündigung oder Änderungskündigung zu retten. Diese freiwilligen Stellenprozente seien Tamedia nun im Rahmen der Konsultation unterbreitet worden.

Bereits im Vorfeld signalisierte die Geschäftsleitung, dass sie bereit sei, einen Teil des Abbaus durch freiwillige Pensenreduktionen abzufedern, heisst es in der Mitteilung. «Es bleibt zu hoffen, dass der Konzern hier Wort hält», so die Pekos.

Die Stellungnahme wurde am Dienstag, 15. Juni 2021, fristgerecht bei den Chefredaktionen BZ/Bund, bei der Leiterin TES sowie beim Human Resources eingereicht. Anschliessend teilten die Pekos das Schreiben auch mit der Belegschaft. (pd/cbe)