CH Media: Stellenabbau reduziert, dennoch 80 Kündigungen

Vom Personalabbau seien alle Unternehmensbereiche betroffen, schreibt CH Media in einer Medienmitteilung. Das Aargauer Medienhaus eröffnete Anfang November ein Konsultationsverfahren (persoenlich.com berichtete). Die Personalkommission hatte die Möglichkeit, Ideen und Vorschläge zur Verhinderung oder zur Reduktion der Anzahl möglicher Kündigungen einzubringen. Anlass zu diesem Prozess gab der geplante Abbau von insgesamt 150 Stellen über alle Bereiche in der Deutschschweiz, wo knapp 2000 Mitarbeitende beschäftigt sind. Die Personalkommission (Peko) hat aktiv im Konsultationsverfahren mitgewirkt.

Die Unternehmensleitung von CH Media habe die Vorschläge der Personalkommission umfassend geprüft, heisst es. Aufgrund der Konsultation mit der Personalkommission fällt der geplante Stellenabbau nun etwas tiefer aus.

CEO Wanner: «Schätzen fairen Dialog mit Peko»

«Das ausserordentliche Engagement unserer Personalkommission und den fairen Dialog schätzen wir sehr», wird Michael Wanner, CEO von CH Media in der Medienmitteilung zitiert. «Mit verschiedenen Massnahmen können wir den Abbau um zehn Stellen reduzieren. Der Stellenabbau bei CH Media ist aber weiterhin dringlich und für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens unvermeidbar», so Wanner weiter.

Oberstes Ziel von CH Media bleibe es, so wenig Kündigungen wie möglich auszusprechen und den Stellenabbau so weit als möglich über natürliche Fluktuation zu vollziehen. Stand heute rechnet das Unternehmen mit 80 Kündigungen. Diese werden frühestens im Januar 2024 ausgesprochen. Für die betroffenen Mitarbeitenden kommt ein Sozialplan zur Anwendung.

Dieser Sozialplan werde nicht neu verhandelt, hiess es an einer internen Mitarbeiterinfo vom Donnerstagnachmittag. Ebenfalls wurde dort bekannt, dass die Unternehmensleitung nicht auf Lohn und Boni verzichte, wie mehrere Quellen gegenüber persoenlich.com bestätigten. Dies wurde so von der Peko vorgeschlagen. «Lohn und Boni sind Teil des Vertragsvereinbarung, an denen sich Arbeitgeber halten müssen», so Kommunikationschefin Catherine Mettler auf Anfrage von persoenlich.com. (pd/nil/cbe)