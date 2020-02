Rasch: Style präsentiert sich im neuen Look

Überarbeitetes Layout und neue Inhalte – Style inspiriere seit 14 Jahren mit starken Stimmen, Themen und Trends. Am Donnerstag, 20. Februar, erscheint das Schweizer Magazin für Fashion, Beauty und Lifestyle im neuen Look, heisst es in einer Mitteilung von Ringier Axel Springer Schweiz.

Die neue Ausrichtung zeige sich nicht nur in der eigenständigen und zeitgemässen Optik. Auch die Inhalte wurden laut Mitteilung evaluiert und entsprechend der Bedürfnisse der Leserschaft vertieft. «Die gesellschaftlichen Strömungen prägen die Inhalte von Style», wird Chefredaktorin Sabina Hanselmann-Diethelm zitiert, «deshalb porträtiert das Magazin nationale und internationale Persönlichkeiten, die etwas zu sagen haben.» Das signalisiere Style bereits auf dem Cover, das nicht mehr nur wichtige Namen, sondern relevante Themen anteasere.

Jede Ausgabe setze auf einen Schwerpunkt, der im Bewusstsein und vor allem im Alltag der lifestyle-affinen und aufgeschlossenen Schweizerinnen und Schweizer eine Rolle spiele. Das erweiterte Konzept schaffe für die Themen Body & Health sowie Design & Living zusätzlichen Raum und gebe noch mehr konkrete Tipps und Anregungen rund um kulturelle Events, Genuss sowie Reisen. «Das Magazin ist und bleibt nahbar und zugänglich. Es ist lebendig, selbstbewusst und positiv», so Sabina Hanselmann-Diethelm.

Verantwortlich für Konzept und Umsetzung des Style-Relaunches sind Hanselmann-Diethelm, Creative Director Helen Pombo und das Büro 146. (pd/cbe)