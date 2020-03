Tagesanzeiger.ch & Co.: Tamedia-Websites sind modern und schneller

Nach dem Launch bei der BZ Berner Zeitung Mitte Februar präsentieren sich seit Montag auch die anderen Deutschschweizer Tamedia-Zeitungen Basler Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, Der Landbote, die Zürichsee-Zeitung und der Zürcher Unterländer im neuen, modernen Webauftritt. Mit Fokus auf die steigende mobile Nutzung wurde das Design grundlegend überarbeitet, neue Darstellungsformen implementiert und die Ladezeiten deutlich verkürzt, wie Tamedia in einer Mitteilung schreibt.

«Gut geklappt»

«Das Interesse an unserer Arbeit war noch nie so gross wie heute, wir sehen das jeden Tag an den enorm hohen Zugriffszahlen. Gleichzeitig arbeiten die meisten Kolleginnen und Kollegen von zu Hause aus und der Einbruch der Werbeeinnahmen setzt die Medien zusätzlich unter Druck. Wir hätten uns sicher ein ruhigeres Umfeld für den Wechsel auf die neue Website und das neue Redaktionssystem gewünscht», lässt sich Christoph Zimmer, Chief Product Officer Tamedia, in der Mitteilung zitieren. Der erste Schritt habe am Montag mit der Umstellung auf die neuen Websites von tagesanzeiger.ch, derbund.ch, bazonline.ch, landbote.ch, zsz.ch und zuonline.ch aber gut geklappt.

Paywall ist zu

Mit diesem Schritt senkt sich auch die Bezahlschranke ganz. Abo+»-Artikel auf tagesanzeiger.ch, derbund.ch oder zsz.ch konnte man nämlich bisher mit einem einfachen Trick gratis lesen, wie persoenlich.com bereits Ende 2018 publik gemacht hatte. Damit ist nun aber Schluss: «Jetzt sind die Löcher in der Paywall endlich zu», so Zimmer gegenüber persoenlich.com.

In den kommenden Tagen wird die Umstellung der Redaktionssysteme erfolgen. (pd/eh)