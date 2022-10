Sat.1 Schweiz: Tanya König mit neuem Wirtschaftsmagazin

Das Leben um uns ändert sich rasant: Wie wir essen, uns fortbewegen, arbeiten, bezahlen oder zum Arzt gehen. Vieles ist digitaler geworden, vielfältiger, aber auch komplexer. Was steckt hinter diesen Trends und was bedeuten sie für den Alltag von uns Menschen? Diesen Fragen geht «NextIn Business», das neue Wirtschaftsmagazin auf Sat.1 Schweiz, nach. Die erste Sendung wird am 31. Oktober 2022 um 19.55 Uhr ausgestrahlt.

«Für uns als Sender ist es ausgesprochen wichtig, gesellschaftliche und wirtschaftliche Trends zu zeigen, einzuordnen und zu erklären, was sie für das Leben von uns allen bedeuten», wird Andrea Haemmerli, Managing Director bei der Seven.One Entertainment Group Schweiz, in einer Mitteilung zitiert.

Tanya König ist eine mehrsprachige TV-Moderatorin, Reporterin, Moderatorin und digitale Produzentin. Sie ist ausserdem Videoproduzentin und Moderatorin der Plattform Finance.swiss, einer öffentlich-privaten Partnerschaft, die die neuesten Entwicklungen in der Schweizer Finanzlandschaft beleuchtet, freie Journalistin bei ElleXX.com und Moderatorin der Sendung «Gesichter & Geschichten» im Schweizer Fernsehen SRF (persoenlich.com berichtete). Von 2017 bis 2020 arbeitete König bei CNN Money Schweiz, wo sie Interviews und Sendungen zu Kunst, Kultur und Lifestyle moderierte und produzierte sowie über Unternehmer und deren Start-up-Reisen berichtete.

Produziert wird die Sendung «NextIn Business» von BCP Business Content Production, der Produktionsfirma von Andreas Schaffner. «Ich habe das Format entwickelt, gepitcht, die Finanzierung besorgt und produziert», sagt er zu persoenlich.com.

Auch Schaffner war bei CNN Money Switzerland, zuletzt als COO. Im Jahr 2020 ging der Sender Konkurs. «Meine Zukunft ist noch völlig offen», sagte er damals in einem persoenlich.com-Interview. Mittlerweile hat er nicht nur BCP gegründet, sondern leitet auch das Finanzportal Sphere. (pd/cbe)