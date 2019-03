Medienförderung der Zukunft

Wie dehnbar ist der bestehende Artikel 93?

Am Sessionslunch in Bern wurde über direkte und indirekte Presseförderung diskutiert. Justiz-Direktor Martin Dumermuth nannte den Artikel 93 «visionär». Das aktuell diskutierte «Gewurstel» sei «fragwürdig», findet hingegen Medienrechtler Urs Saxer. Und Verlegerpräsident Pietro Supino will vor allem eines: vorwärts machen.

Staats- und Medienrechtler Urs Saxer und Martin Dumermuth, Direktor des Bundesamtes für Justiz, bei der Diskussion im Raum Grande Société. (Bild: persoenlich.com)