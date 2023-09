Delphin-Trophäen: Ein Grand Prix geht in die Schweiz

Der Film «Studieren ist das, was du daraus machst» für die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW wird an den Cannes Corporate Media & TV Awards mit dem Grand Prix – dem weissen Delfin – ausgezeichnet. Damit wird er als bester aller eingereichten Corporate-Filme geehrt. Mit dazu erzielt der Film in der Kategorie Imagefilme Gold. Der Film schickt die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine rasante Reise durch die vielfältige Welt der FHNW. Regie führten Mirjam und Lukas Fröhlich, wie es in einer Mitteilung von Seed heisst.

Darüber hinaus wird der Unternehmensfilm «Fail Forward» von Seed für CTC Analytics in der Kategorie Human Resources mit einem Finalist Certificate prämiert.

Mit knapp 900 Einreichungen aus über 45 Ländern ist Cannes Corporate Media & TV Awards eines der wichtigsten internationalen Festivals für Corporate-Filmproduktionen. (pd/cbe)





+++ Update mit allen Schweizer Gewinnern folgt +++