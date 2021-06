20 Minuten: Neuer Leiter Commercial Publishing

Florian Sonderegger übernimmt auf den 1. August 2021 die Leitung Commercial Publishing bei 20 Minuten. Er folgt auf Christian Lüscher, der das Unternehmen Ende Februar verlassen hat (persoenlich.com berichtete).

«Ich freue mich, dass wir mit Florian Sonderegger einen sehr erfahrenen Content-Profi gefunden haben, der unser Verständnis für kommerzielle Content-Umsetzungen und unsere Vision teilt», wird Annina Flückiger, Chief Commercial Content Officer bei 20 Minuten, in einer Mitteilung zitiert. «Zusammen mit einem starken Team wird er den Bereich Commercial Publishing weiterentwickeln.»

Sonderegger ist derzeit bei Virtue Worldwide (Vice Media Group) als Head of Business Development für die nordeuropäischen Länder tätig und berät nationale und internationale Kunden in Kommunikations- und Marketingbelangen. Der 34-Jährige verfügt laut der Mitteilung «über langjährige Erfahrung in der Medienbranche und im Contentmarketing».

Nach seinem Studium der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaften an der Universität Zürich, stiess er 2013 als Redaktor zum Jugendsender Joiz, wo er rasch zum Redaktionsleiter und Produzenten befördert wurde und in Berlin auch beim Aufbau des deutschen Tochter-Senders massgeblich beteiligt war. 2016 wechselte er als Head of Content zum Schweizer Ableger der globalen crossmedialen Medienmarke Vice, wo er von 2017 bis 2019 als Director Vice Media auch für die Strategie und die Vermarktung verantwortlich zeichnete. (pd/cbe)