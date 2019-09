von Edith Hollenstein

Bundesanwalt Michael Lauber nimmt die Dienste einer Kommunikationsagentur in Anspruch, um das Szenario seiner Abwahl abzuwenden. Darüber berichtete vor Wochenfrist die «NZZ am Sonntag», ohne den Namen der «renommierten Zürcher Kommunikationsagentur» zu nennen (persoenlich.com berichtete).

Nun weiss die «Sonntagszeitung» genaueres dazu: Peter Hartmeier, ehemaliger UBS-Sprecher und Ex-Chefredaktor des «Tages-Anzeigers», sei als PR-Berater engagiert. Hartmeier arbeitet für die Agentur Lemongrass. Der Tagi macht zudem darauf aufmerksam, dass mindestens ein Partner der Agentur Lemongrass ebenfalls für eine in die Fifa-Ermittlungen involvierte Person arbeitet: Andreas Hildenbrand. Er ist Pressesprecher des ehemaligen Fifa-Generalsekretärs Urs Linsi. Linsi ist im Zusammenhang mit einer Millionenzahlung im Umfeld der Vergabe der WM 2006 an Deutschland angeklagt.

Auf die Frage, ob da nicht ein Interessenkonflikt bestehe, sagt Hartmeier gegenüber dem Tagi: «Die Partner von Lemongrass beraten absolut unabhängig und sind frei von jeglichen Konflikten.»

Agentur unterstütze Lauber persönlich

Gegenüber persoenlich.com will Peter Hartmann keine Stellung nehmen. Er schreibt am Montag per Mail lediglich: «Wir kommentieren weder tatsächliche noch angebliche Mandate». Ähnlich hatte sich letzte Woche Lemongrass-Partnerin Karin Rhomberg geäussert, als persoenlich.com sie mit entsprechenden Gerüchten konfrontierte: «Wie das bei Lemongrass üblich ist, äussern wir uns nicht zu unseren Mandaten.»

Laut der NZZaS nimmt Bundesanwalt Michael Lauber die Kommunikationsdienstleistungen in Anspruch, um das Szenario seiner Abwahl abzuwenden. Die Agentur unterstütze Lauber persönlich, «insbesondere mit der externen Beobachtung der Resonanz zu seiner Person und einer Einschätzung der diesbezüglichen Lage». Lauber übernehme die Kosten für diese Dienstleistung privat.