Farner Consulting: Tim Frey übernimmt Leitung in Bern und der Romandie

Mit Tim Frey stösst ein renommierter Polit- und Kommunikationsexperte zu Farner Consulting. Frey, ehemaliger Generalsekretär der CVP Schweiz und zuletzt Managing Director Public Affairs bei Burson-Marsteller, übernimmt per 1. Oktober 2018 als Partner der Agentur die Standortleitung in Bern, Genf und Lausanne, wie Farner in einer Mitteilung schreibt. Zusätzlich verantwortet Frey das Agenturangebot im Bereich öffentlicher Sektor.

Als Standortleiter Bern löst Frey Michel Grunder ab, seinerseits Partner und neuer Head of Public Affairs am Standort Zürich (persoenlich.com berichtete). In Bern und Lausanne stehen ihm die Senior Consultants Irena Grunder und Myriam Delouvrier sowie spezialisierte und erfahrene Teams zur Seite.

Frey war 2002 bis 2009 in der universitären Lehre und Forschung am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich tätig, wo er 2008 auch promovierte. Nach seiner akademischen Laufbahn war er bis 2012 Generalsekretär der CVP Schweiz. Beim Schweizer Büro der PR-Agentur Burson-Marsteller leitete er ab 2013 als Mitglied der Geschäftsleitung die Abteilung Public Affairs.

Dank seiner politischen Karriere und seinen Beratungstätigkeiten bringt Frey neben einer fundierten Themen- und Strategie-Expertise ein dichtes Kontaktnetzwerk zur Politik und Wirtschaft in Bern und der Westschweiz mit. Weiter verstärkt er die Kompetenzen von Farner in der empirischen Datenanalyse und Datenvisualisierung.

Als Leiter von Farner Romandie folgt Frey auf Frédéric Jacquemoud, der die Agenturstandorte in der Westschweiz seit 2012 führte. Jacquemoud verlässt Farner per Ende September 2018 und wird seine berufliche Karriere ausserhalb der Agentur fortsetzen. (pd/as)