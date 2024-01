Ein etwas spezielles «Guttjaar»

Christian Beck

Im Freiburger Sensebezirk bedeutet «Guttjaar» so viel wie Neujahrsgeschenk oder Gutjahrsbatzen. Ein weniger erfreuliches «Guttjaar» haben die Mitarbeitenden von Ringier Medien Schweiz erhalten. An einem ihrer ersten Arbeitstage im neuen Jahr wurden sie darüber in Kenntnis gesetzt, dass 75 Stellen auf der Abschussliste stehen. Am Dienstag startete das Konsultationsverfahren.

Der Zeitpunkt zum Jahresauftakt für eine solche Kommunikation sei unglücklich gewählt, konnte man tags darauf an der Dreikönigstagung im Zürcher Aura vernehmen. Unglücklich sei auch die kurz angesetzte Dauer des Konsultationsverfahrens von lediglich zehn Tagen, liess der Berufsverband Impressum verlauten. «Dies hinterlässt den Eindruck, dass das Konsultationsverfahren nur eine Farce ist, dass alle Beschlüsse bereits gefasst sind und möglichst schnell umgesetzt werden sollen, ohne die Mitarbeitenden tatsächlich anzuhören», kritisierte Impressum-Zentralsekretärin Livia Lehner.

Dieser Eindruck könnte zementiert werden, wenn man sieht, wie konkret bereits die Vorstellungen sind, in welchen Bereichen wie stark abgebaut werden soll. persoenlich.com machte den Verteilschlüssel der 75 abzubauenden Stellen publik. Manche Mitarbeiterin oder mancher Mitarbeiter dürfte die nächsten Tage ziemlich zittern – und dies nicht nur der Kälte wegen.

Es scheint so, als ob CH Media für Ringier Medien Schweiz eine Art Vorbild war, was die Radikalität des Abbaus betrifft. Dort wurde Anfang November ein Abbau von 150 Stellen angekündigt. CH-Media-CEO Michael Wanner sagte damals in einem exklusiven persoenlich.com-Interview: «Wir möchten einem Abbau auf Raten zuvorkommen und auch für alle Beteiligten schnell Klarheit schaffen.» Von einem «klaren Schnitt» sprach nun auch Ladina Heimgartner, CEO von Ringier Medien Schweiz. Danach soll wieder Ruhe einkehren.

Apropos CH Media: Mitte Dezember war klar, dass nach Abschluss des Konsultationsverfahren der Abbau von 150 auf 140 Vollzeitstellen reduziert werden konnte. Einige der Vorschläge der Personalkommission wurden umgesetzt. Sauer stiess den Mitarbeitenden jedoch auf, dass die Unternehmensleitung nicht auf Lohn und Boni verzichten wollte.

Vielleicht geht die Ringier-Spitze diesbezüglich ja nun mit gutem Beispiel voran und sorgt so doch noch für eine Art «Guttjaar».



Christian Beck ist Redaktor von persoenlich.com.