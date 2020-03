Pierre Rothschild

«Wir müssen Ihnen leider mitteilen …» – solche Briefe haben wir im Leben alle schon bekommen. Sei es für eine Wohnung, für einen Job, eine grosse finanzielle Transaktion. Und wir alle haben gelernt, damit zu leben. Oft fand man eine andere Lösung, manchmal auch nicht.

Nun haben auch Medienunternehmen das Recht, solche Briefe zu versenden. Und es kann TV-Lieblinge treffen, die damit nur schwer umgehen können. Und auch Zuschauer, die sie vermissen werden.

So hat es in letzter Zeit einige Formate nach 22 Uhr in der Deutschschweiz getroffen. «Aeschbacher», «Nachtwach», jetzt «Schawinski» … Man mag es bedauern, aber es ist das Recht der Senderchefs, das Programm so zu gestalten, wie sie es für optimal halten. Die Arbeit ist nicht mehr zu machen, wenn man bei jedem Entscheid mit einer Protestlawine konfrontiert wird.

Und: Das Problem ist doch gar nicht der Entscheid bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das Problem liegt doch in der TV-Szene Schweiz. Man hat es vor mehr als 30 Jahren versäumt, eine richtige Konkurrenz aufzubauen. Und das in einem der reichsten Länder der Welt.

Wer in den meisten europäischen Ländern seine TV-Kündigung erhält, hat am Tag darauf Angebote von grossen Sendern. Bei uns ist in den meisten Fällen das Aus das Aus. Eine schlechte Medienpolitik rächt sich nun, die so viele Jahrzehnte der SRG einen undemokratischen Rundumschutz gab.



Pierre Rothschild ist freier Medienunternehmer in Zürich in den Bereichen Filmproduktion und Presse.

Unsere Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.