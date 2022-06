Digital Ad Trust: Der Verein zieht positive Bilanz im Jahr eins

Ein zentrales Element des Vereins ist die Zertifizierung von Publishern im Bereich von Brand Safety, Ad Fraud, Viewability sowie User Experience. Diese Zertifizierungen waren gemäss einer Mitteilung bereits im ersten Jahr «sehr erfolgreich» und per Ende 2021 waren die folgenden Publisher und Vermarkter – und damit bereits ein Grossteil des Schweizer Marktes – zertifiziert: 20 Minuten Advertising, Audienzz, Goldbach Audience, Ringier Advertising, Teads und Watson.

Allerdings hätten einem Publisher während der Laufzeit der Zertifizierung diese wieder aberkannt werden müssen, da die 6-Monats-Kontrolle bei einer Website des Publishers nicht erfolgreich bestanden werden konnte.

Darüber hinaus hat Digital Ad Trust Switzerland (DAT) regelmässige Quartalsreports publiziert und damit erstmals «einen Benchmark-Vergleich» für den Schweizer Markt erstellt. Weiter wurde in Zusammenarbeit mit Zulu5 eine Studie zur Brand Safety im Schweizer Markt erarbeitet und veröffentlicht (persoenlich.com berichtet).

Mit der Gründung und den verschiedenen Kommunikationsmassnahmen konnte laut eigenen Angaben bereits eine «beachtliche Bekanntheit» für DAT bei Werbeauftraggebern, Agenturen und Publishern aufgebaut werden. Diese müsse nun weiter gesteigert werden, insbesondere die Nachfrage nach zertifizierten Publishern durch Agenturen und Werbekunden. Für 2022 seien dabei eine «nahtlose Weiterführung aller Aktivitäten sowie noch strengere Zertifizierungen» geplant.

Der Verein Digital Ad Trust Switzerland wurde am 3. Februar 2021 durch IAB Switzerland Association, Leading Swiss Agencies und dem Schweizer Werbe-Auftraggeberverband gegründet. Der neue Verband setzt sich gemäss Mitteilung primär für mehr Transparenz in der Digitalwerbung ein. Der Fokus liegt hierbei auf Zertifizierung, Aufklärung und Ausbildung, insbesondere in den Bereichen Ad Fraud, Brand Safety, Visibility, User Experience (UX) und weiteren Herausforderungen im Digitalmarkt in der Schweiz. (pd/tim)