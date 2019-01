Donnschtig-Jass: Diese drei Namen sind noch im Rennen

Das Schweizer Fernsehen sucht ein neues Gesicht für den «Donnschtig-Jass». Der bisherige Moderator Roman Kilchsperger darf die Sendung 2019 nicht mehr moderieren (persoenlich.com berichtete).

«Blick» glaubt zu wissen – obwohl «alles streng geheim» –, dass nur noch drei Kandidaten im Rennen um Kilchspergers Nachfolge sein sollen. Ende Januar soll das Casting stattfinden. Laut der Boulevardzeitung habe dabei Jodlerin Melanie Oesch «sehr gute Karten, die künftige Herzdame zu werden». Ebenfalls im Rennen sei SRF-Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber. «Salzgeber wäre ein sicherer Wert – er hat definitiv das Zeug zum bunten Unterhalter», meint «Blick» dazu. Und der Dritte im Bunde: Stefan Büsser. Der 32-Jährige würde «vor allem ein jüngeres und schrägeres Publikum ansprechen» und passe zum Verjüngungskurs, den der neue Unterhaltungschef Stefano Semerio fahre.

Ob es sich tatsächlich um diese drei Namen handelt, die fürs Casting eingeladen werden, will SRF nicht kommentieren. «Zu Spekulationen über mögliche Kandidatinnen und Kandidaten nimmt SRF keine Stellung», sagt Mediensprecherin Lorena Sauter auf Anfrage von persoenlich.com.

Laut «Blick» habe es zudem in den letzten Wochen von verschiedenen Seiten her Versuche gegeben, Kilchsperger zurück ins Boot zu holen. Das Thema sei aber inzwischen aber vom Tisch. Auch der 48-Jährige scheint abgeschlossen zu haben. «Darüber wollen die Leute jetzt wirklich nichts mehr lesen», so Kilchsperger in einem persoenlich.com-Interview im Dezember. (cbe)