Gerade diese Woche sorgt Schweiz Tourismus mit dem ersten Werbefilm in Zusammenarbeit mit Roger Federer für Aufsehen (persoenlich.com berichtete). Kein geringerer als Robert de Niro will der Tennis-Star davon überzeugen in die Schweiz zu kommen.

Doch die Pandemie forderte dem Produktionsteam einiges ab. Regie, Kunde und Agentur mussten aus der Schweiz via Video-Call dem Drehteam Anweisungen in New York geben. Sieht so kreative Werbung in Zeiten von Covid-19 aus?

Welche Themen kommen beim pandemiemüden Publikum noch an? Darf man Leute mit Hygienemasken in Werbespots zeigen? Und was bedeuten die Massnahmen für die Strukturen der Kreativen?

Darüber diskutieren wir am Donnerstag mit allen, die Lust haben und die App Clubhouse nutzen. Auf dem imaginären Clubhouse-Sofa mit dabei ist unter anderen Frank Bodin, preisgekrönter Werber und Präsident des ADC, und zudem: «persönlich»-Verleger und Chefredaktor Matthias Ackeret. Moderiert wird der «persoenlich.com Feierabend-Talk» von Redaktor Loric Lehmann.







Falls Sie das spannend finden oder einen Aspekt zu unserer Diskussion beisteuern möchten: Klicken Sie sich ein: am Donnerstagabend um 20.30 Uhr auf Clubhouse. Den Link zum Raum finden Clubhouse-User hier. (red)