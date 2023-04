Cannes Lions 2023: Die Swiss Party fällt in diesem Jahr aus

von Christian Beck

Die Swiss Party ist seit Jahren fix in den Agenden jener Schweizerinnen und Schweizer eingetragen, die während des Kreativfestivals nach Cannes reisen. Doch heuer braucht es keinen Termineintrag. «Wir haben entschieden, dass es in diesem Jahr keine Swiss Party gibt», sagt Susann Vogel, Geschäftsführerin der Swissfilm Association, auf Anfrage von persoenlich.com.

Bis 2019 fand die Swiss Party jedes Jahr statt. Das letzte Happening war an der Plage du Midi (persoenlich.com berichtete). Dann kam die Corona-Pandemie. Nach drei Jahren Pause gab es 2022 wieder einen von der Swissfilm Association durchgeführten Event – allerdings ein kleinerer Mittagsanlass statt des traditionellen Abendessens am Strand. Rund 50 Gäste waren letztes Jahr beim Get-together an der Plage de la Croisette dabei.

«Bei diesem Mittagsanlass, aber auch sonst während des letztjährigen Festivals stellten wir fest, dass sich die Cannes Lions verändert haben», so Vogel. Einerseits seien wenig Schweizer Teilnehmende vor Ort gewesen, andererseits habe sich auch die Szene an sich verändert. Auch seien nur wenig Schweizer Auftragsfilmer an der Côte d'Azur gewesen. Vogel: «In diesem Jahr werden wir deshalb beobachten und im kommenden Jahr neu entscheiden, ob wir wiederum eine Swiss Party durchführen.»

Swiss BBQ bleibt

Schweizer Werbetreibende, die vom 19. bis 23. Juni 2023 an die Cannes Lions reisen, müssen dennoch nicht auf einen Schweizer Event verzichten. Das Swiss BBQ am Mittwochmittag findet wieder statt. «Das Zusammenkommen zur Festivalhalbzeit wird von der Schweizer Kreativszene sehr geschätzt, daher führen wir die schöne Tradition fort», so Christof Kaufmann, CEO von Weischer.Cinema Schweiz, zu persoenlich.com.

«Mit dem Swiss BBQ bieten wir als Festivalrepräsentant auch dieses Jahr einen Treffpunkt für gegenseitigen Erfahrungsaustausch und angeregte Gespräche», so Kaufmann weiter. Am Mittwochmittag, den 21. Juni seien ab 12 Uhr alle Schweizer in Cannes «herzlich zum gemütlichen Get-together am O'Key Beach eingeladen, um mit uns bei einem Glas Rosé auf die – hoffentlich – ersten Schweizer Löwen anzustossen», sagte Kaufmann.

Nur Rosé, aber keine Schweizer Löwen gab es im letzten Jahr beim Swiss BBQ. Auch hier waren rund 50 Gäste anwesend.