Als grösste Detailhändlerin der Schweiz hat Migros immer schon kulturelle und gesellschaftliche Initiativen unterstützt. Die Pandemie habe die Nachbarschaft ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt, heisst es in einer Mitteilung von Rod Kommunikation. Aus diesem Grund hat das Migros-Kulturprozent Anfang Jahr beim Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) eine grosse Studie zur Nachbarschaft in der Schweiz in Auftrag gegeben. Die Studienergebnisse haben Migros-Engagement laut Mitteilung darin bekräftigt, die #nachbarschaftsinitiative zu lancieren, die gute Nachbarschaft konkret fördert. Denn diese lebe von kleinen Gesten und grossem Engagement. Und brauche Sorge, damit sie auch in Zukunft ein Mehrwert ist.

Die #nachbarschaftsinitative umfasst verschiedene Teilprojekte, die gute Nachbarschaft fördern. Gestartet wurde am 1. August 2022 mit der Verlosung von 500 Mal 500 Franken in Migros-Geschenkkarten für kleinere Nachbarschaftsprojekte. Am Dienstag wurde die Nachbarschaftsstudie präsentiert, die das GDI durchgeführt hat. Im Herbst 2022 folgt dann ein Ideenwettbewerb, der grössere Nachbarschaftsprojekte unterstützt. Abgeschlossen wird die #nachbarschaftsinitiative im Mai 2023 zum Tag der Nachbarschaft.

Die verschiedenen Teilprojekte werden nicht nur in der breiten Öffentlichkeit kommuniziert, sondern auch auf allen Kanälen der Migros und in Migros-Filialen in der ganzen Schweiz.

Verantwortlich bei Migros-Engagement: Hedy Graber, Stefan Schöbi, Nicole Di Natale, Esther Unternährer, Barbara Salm; Konzeption, Kreation und Realisation: Rod Kommunikation; Fotograf: Jonathan Heyer. (pd/cbe)