Im Zwei-Monats-Rhythmus veröffentlicht «Lürzer’s Archive» die kreativsten Kampagnen und Arbeiten des weltweiten Werbeschaffens. Das Printexemplar erscheint in 68 Ländern. In die aktuelle Ausgabe der Werbe-Bibel haben es gleich acht Sujets der Hiltl-Jubiläumskampagne von Ruf Lanz geschafft, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Anlässlich des 120-Jahr-Jubiläums erinnerte die Textkampagne pointiert an die Wurzeln von Hiltl. Denn hier wurde schon vegetarisch gekocht, als es noch überhaupt nicht im Trend lag – und man sich mit fleischloser Küche gegen viele Widerstände durchsetzen musste. Die Kampagne ist gestaltet im Jugendstil, jener kunstgeschichtlichen Epoche, die zur Gründungszeit von Hiltl en vogue war (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)